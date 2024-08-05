РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначено, що агент руху зафіксував, як до мису Херсонес прибув російський вертоліт. Після цього окупанти пересіли на катер та вирушили в напрямку Кілен-бухти.

"Їхній візит був для того, щоб знайти винних у руйнуванні підводного човна й спробувати зрозуміти, як запобігти майбутнім атакам. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, тож російським окупаційним військам нових атак не уникнути!" - запевнили в "Атеш".