РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
Російські загарбники почали перевіряти узбережжя тимчасово окупованого Севастополя після того, як українські Сили оборони потопили підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зазначено, що агент руху зафіксував, як до мису Херсонес прибув російський вертоліт. Після цього окупанти пересіли на катер та вирушили в напрямку Кілен-бухти.
"Їхній візит був для того, щоб знайти винних у руйнуванні підводного човна й спробувати зрозуміти, як запобігти майбутнім атакам. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, тож російським окупаційним військам нових атак не уникнути!" - запевнили в "Атеш".
- 3 серпня стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по підводному човну російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону" та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму.
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