Армія України потопила російський підводний човен у Севастополі
Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
У порту тимчасово окупованого Севастополя Сили оборони уразили підводний човен російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув на місці, - повідомили у Генштабі.
Зазначають, що підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.
У Генштабі додали, що 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. Після цього його ремонтували та проводили випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.
"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", - наголошують у Генштабі.
Крім того, за підтвердженою інформацією, вчора, 2 серпня, підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".
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