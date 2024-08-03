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Армія України потопила російський підводний човен у Севастополі

Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
17:08
Війна з Росією

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ у тимчасово окупованому Криму

Зміст

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У порту тимчасово окупованого Севастополя Сили оборони уразили підводний човен російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону". В результаті влучання човен затонув на місці, - повідомили у Генштабі.

Зазначають, що підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

У Генштабі додали, що 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. Після цього його ремонтували та проводили випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", - наголошують у Генштабі.

Крім того, за підтвердженою інформацією, вчора, 2 серпня, підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

  • У ніч з 1 на 2 серпня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Російські пропагандисти кажуть про нібито застосування ракет ATACMS.
Теги:
Україна
Крим
ЗСУ
окуповані території
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