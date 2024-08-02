У Криму 2 серпня прогриміли вибухи. Окупанти кажуть про балістичну загрозу
У ніч з 1 на 2 серпня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи
Про сирену у Криму партизанські ресурси повідомили після 1:00.
Потужні звуки вибухів було чутно у Севастополі, Сімферополі, Саках і Євпаторії.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про загрозу балістики. У Криму буцімто працює ППО, фіксують падіння уламків.
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