У Криму 2 серпня прогриміли вибухи. Окупанти кажуть про балістичну загрозу

Про сирену у Криму партизанські ресурси повідомили після 1:00.

Потужні звуки вибухів було чутно у Севастополі, Сімферополі, Саках і Євпаторії.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про загрозу балістики. У Криму буцімто працює ППО, фіксують падіння уламків.

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