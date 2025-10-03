РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Вороже міноборони заявило, що "Іскандери-М" та "Герань-2" начебто знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні БПЛА ЗСУ, та 60 українських військових. Як доказ міністерство оборони РФ опублікувало відповідне відео", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Чернігівській обласній прокуратурі, увечері 30 вересня російські війська атакували дронами і ракетами вантажівки, які перевозили зернові культури. Внаслідок удару загинув 47-річний водій транспорту.

ЦПД наголосив, що фейк про вантажівки з БПЛА та знищених воїнів ЗСУ має на меті виправдати черговий удар по цивільних об’єктах і приховати факт загибелі цивільного.

"Крім того, навіть їхні "докази" фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно саме цивільний транспорт, без жодних "вантажівок із дронами", та військових", - додали у центрі.