Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД

РФ після ракетного удару по фурах із зерном поширює фейк про знищення 20 вантажівок з особовим складом ЗСУ, - ЦПД

Марія Музиченко
3 жовтня, 2025 п'ятниця
18:30
Війна з Росією Російська дезінформація

Російське міноборони після ракетного обстрілу вантажівок із зерном поширює фейк про нібито знищення 20 вантажівок Сил оборони з безпілотниками та особовим складом

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Вороже міноборони заявило, що "Іскандери-М" та "Герань-2" начебто знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні БПЛА ЗСУ, та 60 українських військових. Як доказ міністерство оборони РФ опублікувало відповідне відео", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Чернігівській обласній прокуратурі, увечері 30 вересня російські війська атакували дронами і ракетами вантажівки, які перевозили зернові культури. Внаслідок удару загинув 47-річний водій транспорту.

ЦПД наголосив, що фейк про вантажівки з БПЛА та знищених воїнів ЗСУ має на меті виправдати черговий удар по цивільних об’єктах і приховати факт загибелі цивільного. 

"Крім того, навіть їхні "докази" фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно саме цивільний транспорт, без жодних "вантажівок із дронами", та військових", - додали у центрі.

  • 9 вересня ЦПД повідомив, що російська пропаганда поширила фейк про начебто нелюдську підготовку мобілізованих у навчальному центрі на Чернігівщині.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Чернігівщина
безпілотник
фейк
ракетний удар
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
