ЦПД спростував російський фейк про "нелюдську підготовку мобілізованих" на Чернігівщині

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Вказано, що ворожі телеграм-канали почали поширювати відео нібито зняте у навчальному центрі Чернігівської області. Воно, мовляв, демонструє "нелюдську підготовку мобілізованих".

"Верифікувавши інформацію у Силах оборони України, Центр повідомляє, що це відео постановочне, відзняте на тимчасово окупованих територіях. Для ролика залучили україномовне населення, щоб надати йому більшої правдоподібності", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що подібний контент є елементом інформаційно-психологічних операцій Росії, спрямованих на дискредитацію мобілізаційного процесу.

фото: ЦПД