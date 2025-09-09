ЦПД спростував російський фейк про "нелюдську підготовку мобілізованих" на Чернігівщині
Російські пропагандисти запустили фейкову інформацію про нібито нелюдську підготовку мобілізованих у навчальному центрі Чернігівської області
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Вказано, що ворожі телеграм-канали почали поширювати відео нібито зняте у навчальному центрі Чернігівської області. Воно, мовляв, демонструє "нелюдську підготовку мобілізованих".
"Верифікувавши інформацію у Силах оборони України, Центр повідомляє, що це відео постановочне, відзняте на тимчасово окупованих територіях. Для ролика залучили україномовне населення, щоб надати йому більшої правдоподібності", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД наголосили, що подібний контент є елементом інформаційно-психологічних операцій Росії, спрямованих на дискредитацію мобілізаційного процесу.
фото: ЦПД
- Раніше у Центрі протидії дезінформації спростували російський фейк про те, що з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 тисяч людей, переважно молодих чоловіків та підлітків.
