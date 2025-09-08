Російські пропагандисти запустили фейк, що за добу з України виїхали 200 тис. молодих чоловіків, - ЦПД
У Центрі протидії дезінформації спростували російський фейк про те, що з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 тисяч людей, переважно молодих чоловіків та підлітків
Про це інформує ЦПД.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію, що нібито з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 тис. осіб, переважно чоловіків та підлітків. Як доказ пропагандисти наводили скриншот із відео, на якому група молодих осіб заходить у потяг.
"Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Центр верифікував справжнє відео та з’ясував, що воно було опубліковане 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу — ще до ухвалення постанови уряду про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД також вказали, що за інформацією від ДПСУ, з 6 на 7 вересня кордон України загалом перетнуло 49 тис. осіб.
"Мета ворога — посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження "масового виїзду молоді за кордон", - наголосили у ЦПД.
фото: t.me/CenterCounteringDisinformation
- Раніше російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію, що українські військові в Купʼянську нібито перебувають у школі й використовують дітей як "живий щит".
