Російські пропагандисти запустили фейк, що за добу з України виїхали 200 тис. молодих чоловіків, - ЦПД

Про це інформує ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію, що нібито з 6 на 7 вересня Україну покинуло 200 тис. осіб, переважно чоловіків та підлітків. Як доказ пропагандисти наводили скриншот із відео, на якому група молодих осіб заходить у потяг.

"Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Центр верифікував справжнє відео та з’ясував, що воно було опубліковане 25 липня на сторінці дитячого баскетбольного клубу — ще до ухвалення постанови уряду про дозвіл на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД також вказали, що за інформацією від ДПСУ, з 6 на 7 вересня кордон України загалом перетнуло 49 тис. осіб.

"Мета ворога — посіяти недовіру до рішень українського уряду та створити враження "масового виїзду молоді за кордон", - наголосили у ЦПД.

фото: t.me/CenterCounteringDisinformation