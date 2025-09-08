Російська пропаганда запустила фейк, що ЗСУ в Купʼянську використовують школярів як "живий щит", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Пропаганда РФ активно поширює повідомлення, нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як "живий щит", – йдеться в матеріалі.

Водночас росЗМІ доказів цієї інформації не надають, а посилаються лише на одного росіянина.

ЦПД наголосив: навчання школярів у Купʼянську відбуваються в форматі онлайн, а подібні заяви РФ – брехня Кремля.

"Мета цієї дезінформаційної кампанії — дискредитувати ЗСУ та спровокувати розкол і конфлікти між військовими та цивільними у прифронтових районах@, – резюмував Центр.