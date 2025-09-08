Російська пропаганда запустила фейк, що ЗСУ в Купʼянську використовують школярів як "живий щит", - ЦПД
Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію, що українські військові в Купʼянську нібито перебувають у школі й використовують дітей як "живий щит"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Пропаганда РФ активно поширює повідомлення, нібито українські військові в Куп’янську розташовуються у школі, де одночасно навчаються діти, яких вони начебто використовують як "живий щит", – йдеться в матеріалі.
Водночас росЗМІ доказів цієї інформації не надають, а посилаються лише на одного росіянина.
ЦПД наголосив: навчання школярів у Купʼянську відбуваються в форматі онлайн, а подібні заяви РФ – брехня Кремля.
"Мета цієї дезінформаційної кампанії — дискредитувати ЗСУ та спровокувати розкол і конфлікти між військовими та цивільними у прифронтових районах@, – резюмував Центр.
- Російські пропагандисти поширюють фейкові фото згенеровані штучним інтелектом, де діти нібито тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар", як приклад мілітаризації українських школярів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе