Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ

"Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ

Марія Музиченко
5 вересня, 2025 п'ятниця
17:50
Війна з Росією Фейк

Російські пропагандисти поширюють фейкові фото згенеровані штучним інтелектом, де діти нібито тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар", як приклад мілітаризації українських школярів

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"У мережі поширюють зображення, де діти нібито тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар". За версією пропагандистів, це буцімто приклад "мілітаризації" українських школярів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зображення мають характерні ознаки ШІ-генерації, а аналіз ELA виявив редагування в ділянках із табличками.

ЦПД пояснив, що пропагандисти зазвичай спершу повністю генерують сцену за допомогою ШІ (включно з дітьми, табличками та фоном), а потім редагують зображення, щоб усунути характерні помилки - саме ці зони пізніше виявляють аномальні контури та контрасти при експертному аналізі.

"Поєднання ШІ-генерації та ручного редагування підтверджує, що картинка є фейковою інформаційною конструкцією російських пропагандистів, створеною для дискредитації України та просування наративу про нібито "тотальну мілітаризацію дітей". Насправді жодних класів "Азов" чи "Байрактар" в українських школах немає", - додав центр.

  • 14 серпня ЦПД повідомив, що російські пропагандисти поширюють у соціальних мережах фейкові ШІ-відео, аби дискредитувати рекрутингові ролики бригади НГУ "Азов".
Теги:
Новини
Україна
Росія
освіта
штучний інтелект
фейк
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
Ілля Вітюк
Автор Ольга Бабишена
2 вересня, 2025 вiвторок
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Автор Юрій Мартинович
4 вересня, 2025 четвер
Міжнародний дебют доньки Кім Чен Ина: чи буде наступним лідером КНДР жінка
Україна школа
Автор Марина Клюєва
4 вересня, 2025 четвер
Це порушує права на освіту та безпеку, - освітня омбудсменка Лещик про скандал, коли учнів у шортах не пускали до школи
Київ
+23.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 47.95
    Продаж 48.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
5 вересня
18:21
Ексклюзив
Китай прапор
Не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї, - Безсмертний
18:06
Огляд
Північний потік газ
Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро
18:02
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Червоні доріжки точно не змусять Путіна серйозно ставитись до переговорів, - експосол США у РФ Макфол
18:00
OPINION
Вісь зла, полюбиш і козла
17:57
Оновлено
Зеленський
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: обговорили санкції проти РФ та економічні питання, які турбують Словаччину
17:51
За допомогою OSINT-методів підтвердили перебування у полоні РФ 2577 військовослужбовців, - МВС
17:36
Пентагон
Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім
17:35
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, загинула жінка
17:25
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп перегляне ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні БПЛА за кордон, - Reuters
17:09
Іран, нафта
Росія має близько 13,2 млрд тонн підтверджених запасів нафти: цього вистачить на 25 років, - Служба зовнішньої розвідки
16:58
Dakh Daughters вирушить у всеукраїнський тур, присвячений презентації альбому Pandora’s Box
16:57
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 103 бої, 26 з них - на Покровському напрямку
16:40
OPINION
Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи
16:39
Георгій Тихий
У МЗС України заявили, що Росія продовжує відмовлятися від зустрічі
16:20
Василь Малюк
Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
16:03
OPINION
Пастка доброго життя під час війни затягує. Але це небезпечно
16:01
Антоніу Кошта
Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
15:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
15:40
"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
15:34
PR
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB
15:13
Георгій Тихий
"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
15:12
газогін "Сила Сибіру"
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
14:46
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
14:29
Огляд
Мати Тереза
Давала прихисток нужденним, але змушувала страждати від болю: 5 вересня вшановують лавреатку Нобелівської премії миру матір Терезу
14:13
На фестивалі Burning Man знайшли вбитого чоловіка. Ним виявився росіянин
14:00
OPINION
Китай може і далі сам себе розважати різними самітами
13:36
Дональд Трамп
Трамп: Схоже ми втратили Індію та Росію на користь Китаю
13:24
Усі фільми саги "Сутінки" протягом тижня безкоштовно транслюватимуть на YouTube
13:20
Дарт Вейдер
Світловий меч Дарта Вейдера із "Зоряних війн" продали на аукціоні за понад $3,6 млн
13:14
Росіяни просунулися на Дніпровщині та Харківщині, - DeepState
12:43
Володимир Зеленський
Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
12:36
OPINION
Як Державний оператор тилу перетворив закупівлю для поранених на імітацію турботи
12:36
OPINION
Без світла та тепла. Чи не стане Словаччина помічником Росії у гібридних війнах проти України?
12:26
Ексклюзив
Александер Чеферін
Президент УЄФА не приховує проросійської позиції: Андріюк про спроби повернути збірну РФ до міжнародних змагань
12:15
На Херсонщині російський дрон вбив очільника обласної асоціації фермерів
12:13
У Запоріжжі затримали агента РФ, який готував ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі України
12:00
OPINION
Як головний міжнародний терорист намагається "валити з хворої голови на здорову"
11:47
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
11:37
Володимир Путін
Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV