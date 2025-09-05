"Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"У мережі поширюють зображення, де діти нібито тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар". За версією пропагандистів, це буцімто приклад "мілітаризації" українських школярів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зображення мають характерні ознаки ШІ-генерації, а аналіз ELA виявив редагування в ділянках із табличками.

ЦПД пояснив, що пропагандисти зазвичай спершу повністю генерують сцену за допомогою ШІ (включно з дітьми, табличками та фоном), а потім редагують зображення, щоб усунути характерні помилки - саме ці зони пізніше виявляють аномальні контури та контрасти при експертному аналізі.

"Поєднання ШІ-генерації та ручного редагування підтверджує, що картинка є фейковою інформаційною конструкцією російських пропагандистів, створеною для дискредитації України та просування наративу про нібито "тотальну мілітаризацію дітей". Насправді жодних класів "Азов" чи "Байрактар" в українських школах немає", - додав центр.