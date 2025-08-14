Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Росіяни в соцмережах поширюють відео, які дискредитують рекрутингові ролики бригади НГУ "Азов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відео поширюють через facebook-сторінку, яка існує всього п’ять днів. Вона має назву української громадської організації, але насправді не пов’язана з нею, що свідчить про спробу видати фейковий акаунт за справжнє джерело.

Окрім цього росіяни у TikTok поширюють згенеровані за допомогою ШІ відео, спрямовані на дискредитацію "Азову".

"Мета таких відео - дискредитувати "Азов", знизити ефективність рекрутингової кампанії та підірвати довіру до підрозділу з-поміж українців. Поширення подібного контенту - це інструмент інформаційної війни, спрямований на деморалізацію суспільства та підрив бойового духу українців", - наголосив ЦПД.