Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
У соцмережах росіяни розповсюджують фейкові відео, згенеровані штучним інтелектом, щоб дискредитувати рекрутингові ролики бригади НГУ "Азов"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Росіяни в соцмережах поширюють відео, які дискредитують рекрутингові ролики бригади НГУ "Азов", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відео поширюють через facebook-сторінку, яка існує всього п’ять днів. Вона має назву української громадської організації, але насправді не пов’язана з нею, що свідчить про спробу видати фейковий акаунт за справжнє джерело.
Окрім цього росіяни у TikTok поширюють згенеровані за допомогою ШІ відео, спрямовані на дискредитацію "Азову".
"Мета таких відео - дискредитувати "Азов", знизити ефективність рекрутингової кампанії та підірвати довіру до підрозділу з-поміж українців. Поширення подібного контенту - це інструмент інформаційної війни, спрямований на деморалізацію суспільства та підрив бойового духу українців", - наголосив ЦПД.
- 10 серпня ЦПД попередив про підготовку росіянами нового етапу інформаційної кампанії, аби дискредитувати вище політичне керівництво України й маніпулювати темою обміну полоненими, зокрема захисниками Азовсталі.
