РФ почала мобілізовувати заробітчан із Середньої Азії після теракту в Підмосков'ї, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Нацистська РФ почала нову хвилю мобілізації етнічних меншин на загарбницьку війну проти України", - розповідають у ЦНС.

Зазначається, що російські окупанти, використовуючи теракт у торговому центрі в Підмосков’ї, звинувачують Україну та почали облави на заробітчан із Центральної Азії. РФ пропонує вихідцям укласти контракт зі своїми збройними силами, а в протилежному випадку - погрожує депортацією.

"Деякі з наївних все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутись живими. Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії", - резюмують у ЦНС.