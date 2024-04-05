РФ почала мобілізовувати заробітчан із Середньої Азії після теракту в Підмосков'ї, - Спротив
Росія почала нову хвилю мобілізації етнічних меншин, зокрема вихідців із Середньої Азії, після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. У разі незгоди заробітчан вступити до ЗС РФ - окупанти погрожують їм депортацією
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Нацистська РФ почала нову хвилю мобілізації етнічних меншин на загарбницьку війну проти України", - розповідають у ЦНС.
Зазначається, що російські окупанти, використовуючи теракт у торговому центрі в Підмосков’ї, звинувачують Україну та почали облави на заробітчан із Центральної Азії. РФ пропонує вихідцям укласти контракт зі своїми збройними силами, а в протилежному випадку - погрожує депортацією.
"Деякі з наївних все ж таки укладають контракт, сподіваючись повернутись живими. Так, на навчальних полігонах вздовж кордону з Україною зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії", - резюмують у ЦНС.
- 16 лютого Спротив повідомляв, що спільно з росіянами проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки.
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