Спільно з окупантами проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки, - ЦНС
РФ продовжує готувати найманців з країн Азії та Африки для участі у війні проти України. Переважно росіяни використовують їх для штурмів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На території РФ продовжується підготовка найманців-іноземців, які надалі відправляються на території України. Росіяни обіцяють їм зарплата від 2000 до 4000 доларів, проте фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення", - йдеться у повідомленні.
Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни середньої Азії, додали у ЦНС.
За даними Центру, в основному росіяни їх використовують для штурму українських позицій.
- Міністерство оборони Росії продовжує докладати зусиль для розширення російського впливу в Африці. Зокрема, у Центральноафриканській Республіці РФ планує розмістити військову базу.
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