Спільно з окупантами проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На території РФ продовжується підготовка найманців-іноземців, які надалі відправляються на території України. Росіяни обіцяють їм зарплата від 2000 до 4000 доларів, проте фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни середньої Азії, додали у ЦНС.

За даними Центру, в основному росіяни їх використовують для штурму українських позицій.