Росія поширює вплив у країнах Африки та планує розмістити військову базу в ЦАР, - ISW

Про це інформує Інститут вивчення війни у звіті за 26 січня.

Зазначається, що підконтрольний міноборони Росії "Африканський корпус" 26 січня заявив, що делегація російського МО прибула до столиці Буркіна-Фасо, міста Уагадугу.

Відомий прокремлівський військовий блогер стверджував, що делегація міноборони РФ обговорить права і повноваження російського військового контингенту в Буркіна-Фасо і майбутню співпрацю країни з Росією.

За його словами, Буркіна-Фасо, ймовірно, стане "головним координаційним центром" між членами Сахельського альянсу, до якого входять Буркіна-Фасо, Нігер і Малі. Причому формалізація російської військової присутності в Сахелі свідчить про те, що ці відносини, ймовірно, триватимуть роками.

Військовий блогер стверджував, що російські ЗМІ також працюють у Буркіна-Фасо, щоб "конкурувати з французькими ЗМІ" та "створювати лояльний інформаційний простір".

Крім того, директор російського офіцерського союзу міжнародної безпеки (РОСБ) Олександр Іванов заявив ЗМІ про "достатність та ефективність" кількох сотень російських військовослужбовців у Центральноафриканській Республіці (ЦАР).

Іванов стверджував, такий російський військовий контингент зміцнить позиції Росії в ЦАР у регіоні та продемонструє, що співпраця між державами має "стратегічний довгостроковий характер". Водночас Іванов назвав "явним перебільшенням" заяви радника президента ЦАР про те, що російська військова база у цій країні може вмістити 10 тис. військовослужбовців.

Водночас посол Росії в ЦАР Олександр Бікантов заявив, що створення російської військової бази захистить національний суверенітет країни. За його словами, міністерства оборони РФ і ЦАР обговорюють місце розташування бази, і ще не визначили час прибуття російського військового контингенту і кількість російського персоналу.

"Міністерство фінансів США 26 січня 2023 року запровадило санкції проти РОСБ та Іванова за те, що вони діяли як підставні компанії "Вагнер Груп" у ЦАР. А заяви Іванова в російських державних ЗМІ про майбутні сили міноборони РФ на теренах цієї африканської країни свідчать про те, що Міноборони Росії вдалося об'єднати деякі колишні структури ПВК Вагнера у ЦАР", наголошують в ISW.