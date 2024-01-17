Росія шукає на ТОТ "військових інструкторів", щоб відправити загони в країни Африки, - ГУР

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначено, що мета відправлення "військових інструкторів" - розширення впливу РФ в Африці.

"Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті", - розповіли в ГУР.

Відомо, що рекрутинг проводять не лише на території РФ, а й на українських тимчасово окупованих територіях, зокрема в тимчасово окупованому Криму.

Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ, а саме: спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

Такі угоди розраховані на декілька років із щомісячною зарплатою, яка співмірна грошовому забезпеченню окупантів, які воюють в Україні.

Що відомо про співпрацю РФ та Африки у 2023 році

Минулого року Росія активно працювала з країнами Африки. Вони провели "Саміт Росія - Африка" 27-28 липня 2023 року в Санкт-Петербурзі. На цьому саміті були представлені делегації 45 з 54 африканських країн. Основними питаннями для обговорення були війна в Україні, продовольча безпека, зернова угода, співпраця у сфері мирного атома та освіти.

Росія також активно працює на інформаційному полі в Африці, намагаючись знайти нових союзників у світлі своєї ізоляції від ЄС та США. Особливу увагу вони приділяють країнам Західної та Південної Африки.

Росія також активно використовує своїх найманців для підтримки диктаторських та військових режимів в Африці. Це дозволяє їм отримувати доступ до корисних копалин на континенті.

У жовтні стало відомо, що РФ витрачає мільйони на розповсюдження пропаганди, антиукраїнських та антизахідних наративів у країнах Африки.