Росія шукає на ТОТ "військових інструкторів", щоб відправити загони в країни Африки, - ГУР
Росія створює загони "військових інструкторів", аби відправити їх на територію країн Африки. Зокрема, держава-агресор займається пошуком людей і на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначено, що мета відправлення "військових інструкторів" - розширення впливу РФ в Африці.
"Найманців приваблюють не лише високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті", - розповіли в ГУР.
Відомо, що рекрутинг проводять не лише на території РФ, а й на українських тимчасово окупованих територіях, зокрема в тимчасово окупованому Криму.
Контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ, а саме: спеціалістам з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам та деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
Такі угоди розраховані на декілька років із щомісячною зарплатою, яка співмірна грошовому забезпеченню окупантів, які воюють в Україні.
Що відомо про співпрацю РФ та Африки у 2023 році
Минулого року Росія активно працювала з країнами Африки. Вони провели "Саміт Росія - Африка" 27-28 липня 2023 року в Санкт-Петербурзі. На цьому саміті були представлені делегації 45 з 54 африканських країн. Основними питаннями для обговорення були війна в Україні, продовольча безпека, зернова угода, співпраця у сфері мирного атома та освіти.
Росія також активно працює на інформаційному полі в Африці, намагаючись знайти нових союзників у світлі своєї ізоляції від ЄС та США. Особливу увагу вони приділяють країнам Західної та Південної Африки.
Росія також активно використовує своїх найманців для підтримки диктаторських та військових режимів в Африці. Це дозволяє їм отримувати доступ до корисних копалин на континенті.
У жовтні стало відомо, що РФ витрачає мільйони на розповсюдження пропаганди, антиукраїнських та антизахідних наративів у країнах Африки.
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