РФ посилено зміцнює третю лінію оборони біля Токмака, - партизани
Російська окупаційна армія посилено зміцнює третю лінію оборони біля тимчасово захопленого Токмака Запорізької області
Про це повідомляє український партизанський рух "С.Р.О.К.".
Зазначається, що окуповане лісове господарство Запорізької області отримало "термінові наряди" на поставку деревини для російських загарбників.
"Зважаючи на все, намічається щось цікаве. Доведеться нам знову попрацювати на полях", - написали партизани.
- Російські військовослужбовці навідріз відмовляються йти на штурм у Харківській області. Вони побоюються якісних укріплень на російсько-українському кордоні.
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