РФ систематично вбиває військовополонених і застосовує хімічну зброю, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Так, 21 жовтня українські посадовці заявили, що російські війська стратили двох беззбройних українських військовополонених біля Селидового Донецької області, розстрілявши їх упритул.

ISW оцінила, що останнім часом російські сили збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених, що порушує Женевську конвенцію про полонених, яка забороняє нелюдське поводження та страти.

Один з російських пропагандистів також опублікував кадри та відкрито заявив, що російські війська використовують хлорпікрин (пестицид і речовина, що руйнує легені) проти українських військ. Раніше українські офіційні особи повідомляли, що російські війська все частіше оснащують гранати хлорпікрином.

"Очевидне систематичне вчинення воєнних злочинів на всьому театрі бойових дій вказує на те, що російські сили продовжують діяти з низьким рівнем дисципліни, і що російські польові командири нічого не роблять, щоб запобігти своїм підлеглим брати участь у такій злочинній поведінці, або навіть можуть навіть заохочуйте їх. Немає доказів того, що Росія притягує російський персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося", - пишуть аналітики.