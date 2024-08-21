РФ створила полк з особового складу Повітряно-космічних сил для оборони Курщини: аналіз розвідки Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Так, посилаючись на звіт російського розслідувального видання "Важливі історії", британська розвідка повідомляє, що одним із підрозділів, які діють для оборони у Курській області, є спеціалізований мотострілковий полк, сформований з особового складу Повітряно-космічних сил. Він був сформований у травні 2024 року і підпорядковується Північному угрупованню військ РФ.

Загалом до складу мотострілецького полку входять ті, хто раніше обіймав спеціальні посади, такі як оператори РЛС раннього попередження та оператори важких бомбардувальників дальньої авіації.

Аналітики припускають, що відволікання особового складу від цих раніше пріоритетних сфер, ймовірно, свідчить про постійний дефіцит кадрів у РФ. Використовуючи їх не за призначенням, РФ може зменшити спроможність знову повернути під контроль території Курської області.

"Росія продовжує розвивати нові підрозділи та набирати більше особового складу для підтримки свого підходу до масової виснажливої війни проти України. Високі показники втрат, що виникають внаслідок цього, означають, що Росії необхідно постійно поповнювати особовий склад піхоти на передовий, що майже напевно продовжить обмежувати здатність Росії формувати підрозділи із вищим потенціалом", - йдеться у повідомленні.