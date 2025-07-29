РФ у Костянтинівці атакувала пожежний автомобіль, який евакуював цивільних: є поранені
Російська окупаційна армія вранці 29 липня атакувала дроном пожежний автомобіль у Костянтинівці, внаслідок чого дістали поранення двоє рятувальників
Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
"Сьогодні зранку російські війська здійснили черговий ворожий обстріл міста Костянтинівки за допомогою ударного FPV-дрона. Під удар потрапив службовий автомобіль комунального підприємства — Газель, який перебував у русі. Внаслідок атаки двоє співробітників міської пожежної команди отримали поранення", - написав він.
Також пошкоджено транспортний засіб.
За словами чиновника, на момент атаки працівники міського комунального підприємства виконували завдання з евакуації цивільного населення з небезпечної зони.
"Цей обстріл є черговим проявом цинічної агресії з боку російських окупантів, спрямованої не лише проти об’єктів цивільної інфраструктури, а й проти тих, хто щодня виконує надважливі завдання із захисту та порятунку мирного населення. Ворог свідомо атакує тих, хто на передовій гуманітарного фронту ризикує власним життям заради безпеки інших", - наголосив Горбунов.
Він вважає цю атаку частиною систематичної тактики залякування, дестабілізації регіону та терору проти мирних мешканців.
- РФ 16 липня атакувала дроном Нікополь, унаслідок чого загорілася вантажівка. Згодом окупанти повторно атакували рятувальників, які прибули ліквідовувати займання.
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