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РФ у Костянтинівці атакувала пожежний автомобіль, який евакуював цивільних: є поранені

Юлія Юліна
29 липня, 2025 вiвторок
11:33
Війна з Росією

Російська окупаційна армія вранці 29 липня атакувала дроном пожежний автомобіль у Костянтинівці, внаслідок чого дістали поранення двоє рятувальників

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Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Сьогодні зранку російські війська здійснили черговий ворожий обстріл міста Костянтинівки за допомогою ударного FPV-дрона. Під удар потрапив службовий автомобіль комунального підприємства — Газель, який перебував у русі. Внаслідок атаки двоє співробітників міської пожежної команди отримали поранення", - написав він.

Також пошкоджено транспортний засіб.

За словами чиновника, на момент атаки працівники міського комунального підприємства виконували завдання з евакуації цивільного населення з небезпечної зони.

"Цей обстріл є черговим проявом цинічної агресії з боку російських окупантів, спрямованої не лише проти об’єктів цивільної інфраструктури, а й проти тих, хто щодня виконує надважливі завдання із захисту та порятунку мирного населення. Ворог свідомо атакує тих, хто на передовій гуманітарного фронту ризикує власним життям заради безпеки інших", - наголосив Горбунов.

Він вважає цю атаку частиною систематичної тактики залякування, дестабілізації регіону та терору проти мирних мешканців.

  • РФ 16 липня атакувала дроном Нікополь, унаслідок чого загорілася вантажівка. Згодом окупанти повторно атакували рятувальників, які прибули ліквідовувати займання.
Теги:
Новини
Україна
окупанти
Костянтинівка
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