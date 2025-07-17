РФ дроном вдарила по Нікополю: постраждали 3 рятувальників і 2 цивільних
Російська терористична армія у середу, 16 липня, атакувала дроном Нікополь, унаслідок чого загорілася вантажівка. Згодом окупанти повторно атакували рятувальників, які прибули ліквідовувати займання
Про це інформує ДСНС.
Вказано, що росіяни вдарили FPV-дроном по місту Нікополь увечері. Внаслідок влучання зайнявся автомобіль.
Для ліквідації наслідків атаки на місце події прибули рятувальники. Ворог завдав повторного удару безпілотником по них, унаслідок чого трьох співробітників ДСНС госпіталізували з травмами.
Крім того, постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.
- 16 липня російська окупаційна армія скинула авіабомбу на центр міста Добропілля, що в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та багато поранених.
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