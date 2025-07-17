РФ дроном вдарила по Нікополю: постраждали 3 рятувальників і 2 цивільних

Про це інформує ДСНС.

Вказано, що росіяни вдарили FPV-дроном по місту Нікополь увечері. Внаслідок влучання зайнявся автомобіль.

Для ліквідації наслідків атаки на місце події прибули рятувальники. Ворог завдав повторного удару безпілотником по них, унаслідок чого трьох співробітників ДСНС госпіталізували з травмами.

Крім того, постраждали двоє цивільних - чоловік та жінка.