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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині: 2 людини загинули, понад 20 дістали поранення
Оновлено

Росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині: 2 людини загинули, понад 20 дістали поранення

Катерина Ганжа
16 липня, 2025 середа
21:49
Війна з Росією

У середу, 16 липня, російська окупаційна армія скинула авіабомбу на центр міста Добропілля, що в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та багато поранених

Зміст

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

За його інформацією, росіяни застосували для атаки 500-кілограмову авіабомбу. 

Станом на 19:50 Вадим Філашкін уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина (попередньо повідомлялося про 2 загиблих), ще 21 дістала поранення. 

"Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири в 13 будинках і 8 автомобілів", - додав очільник ОВА.

Станом на 19:14 було відомо про 2 загиблих та 14 поранених. 

"За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів. Імовірно, під завалами досі залишаються люди,  пошук уцілілих триває", - зазначив очільник ОВА.

Пізніше Філашкін додав, що станом на 20:10 2 людини загинули і 22 поранені. О 21:10 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 26. 

Станом на 21:39 ДСНС України повідомила, що кількість поранених збільшилась до 27 людей.

Реакція Зеленського 

На ворожу атаку по Добропіллю відреагував президент України Володимир Зеленський. 

"Усі служби залучені. Намагатимуться врятувати якнайбільше людей. Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах – тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія – у таких підлих ударах. Будемо відповідати. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни. І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - зазначив глава держави. 

Попередньо про ворожу атаку по місту  повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

"Сьогодні Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині в годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазина "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих", - зазначив Лубінець.

фото: з відкритих джерел

фото: з відкритих джерел

За інформацією омбудсмана, на місці влучання працюють рятувальники, медики, військові лікарі. Він наголосив, що місцева лікарня не може прийняти всіх.

"Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія – держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії", - наголосив Лубінець. 

  • Раніше засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко повідомив, що окупанти перекидають додаткові сили та засоби на Покровський напрямок і намагаються замкнути напівоточення Покровська й Мирнограда. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Добропілля
Дмитро Лубінець
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