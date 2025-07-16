Покровськ та Мирноград вже перебувають у напівоточенні, - генерал Романенко
Окупанти перекидають додаткові сили та засоби на Покровський напрямок і намагаються замкнути напівоточення Покровська й Мирнограда
Про це в етері Еспресо засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.
"Напівоточення Покровська й Мирнограда не відбудеться, а вже, на жаль, відбуватися, якщо подивитись на карту. Питання сьогодні залишається в тому, настільки дорогу вдасться просунутись далі. Сьогодні окупанти намагаються замкнуті лещата навколо Покровська й Мирнограда. Також питання полягає в тому, скільки в Силах оборони буде ресурсу по засобах ураження, особовому складу, який може далі протистояти в цьому оборонному районі, який довгий час тримається і забирає велику кількість ворожих сил. Втім, росіяни нарощують сили та засоби й тому їхнє просування там є", - пояснив Романенко.
Генерал наголосив, що ситуація навколо Покровська буде вирішуватись безпосередньо під час бойових дій на цьому напрямку.
"Найближчим часом стане відомо, які ресурси будуть залучені на цьому напрямку і до яких результатів це призведе. З воєнної точки зору, ситуація на Покровському напрямку буде вирішуватись безпосередньо під час бойових дій", - додав він.
- 14 липня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері Еспресо повідомив, що ворог намагається активно тиснути на сході Покровського напрямку ближче до Костянтинівки та з Новопавлівського напрямку до кордонів Дніпропетровської області
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