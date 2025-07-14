Пік російського літнього наступу - Покровський і Новопавлівський напрямки, де ворог робить акцент на дві ділянки, - ОСУВ "Хортиця"
Ворог намагається активно тиснути на сході Покровського напрямку ближче до Костянтинівки та з Новопавлівського напрямку до кордонів Дніпропетровської області
Про це в ефірі Еспресо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
"Пік так званої російської літньої кампанії приходиться на Покровський і Новопавлівський напрямки, хоча на і на Лиманському вчора, 13 липня, було достатньо інтенсивно. Бачимо тиск ворога по всій лінії фронту. Але противник робить певні акценти саме на два наступи. Перший - на сході Покровського напрямку ближче до Костянтинівки. Другий – наступ з Новопавлівського напрямку до кордонів Дніпропетровської області. Це два основні напрямки наступу росіян в нашій зоні відповідальності", - прокоментував речник ОСУВ "Хортиця".
Трегубов резюмував, що тиск противника зараз спостерігається як у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", так і по всій лінії розмежування.
- 13 липня на російсько-українському фронті відбулось 212 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка.
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