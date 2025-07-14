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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

За добу на фронті зафіксували 212 боїв: третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
14 липня, 2025 понедiлок
08:23
Війна з Росією ЗСУ

Впродовж минулої доби неділі, 13 липня, на російсько-українському фронті відбулось 212 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 74 ворожі атаки на Покровському напрямку

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00.

Ворожі обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 91 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3496 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шевченкове Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані авіаційні бомби та здійснив 340 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім зіткнень у районах населених пунктів Мілове, Строївка, Вовчанськ та Зелене.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Білогорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у районах Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять зіткнень у районі Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 наступальних дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Миколаївка, Разіне, Родинське, Новоторецьке, Промінь, Відродження, Шевченко, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Муравка, Зелений Кут та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 27 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Мирне, Шевченко, Зелене Поле, Рівнопіль та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії, намагався просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб агресора просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Російська армія окупувала село Разіне Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області. А також ворог просунувся ще у 4 населених пунктах.
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