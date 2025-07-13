Армія РФ просунулася на Харківщині та біля 6 населених пунктів Донеччини, - DeepState
Російська армія окупувала село Разіне Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області. А також ворог просунувся у Харківській області
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Так, російська окупаційна армія просунулася біля Новомихайлівки Харківської області. Крім цього, ворог мав успіх біля, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру, Піддубного, в Бойківці та Мирному.
Окупанти зайняли село Разіне, що поруч із Мирноградом
"Ворог окупував Разіне, а також просунувся біля Відродження, Торецька, Диліївки та Красного Першого", - зазначили аналітики проєкту.
- Російська армія окупувала селище Зірка в Донецькій області та селище Білогорівка на Луганщині. Ворог також просунувся на Харківщині й Донеччині.
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