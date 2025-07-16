Протягом доби 15 липня на фронті відбувся 171 бій, 60 з них зафіксували на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне зокрема.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили вісім атак окупантів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

За минулу добу втрати російських загарбників становлять 1170 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 284 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему.



