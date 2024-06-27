РФ у травні щодня втрачала в Україні понад 1 тис. пораненими й убитими, - NYT
У травні втрати армії РФ у війні в Україні зросли на тлі її наступу на півночі Харківщині - щодня вона втрачала більше 1 тис. убитими й пораненими
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на дані розвідки США та НАТО.
Згідно з інформацією видання, втрати окупантів у травні в середньому становили більше 1 тис. осіб пораненими й убитими. Однак щомісяця до армії Російської Федерації приєднуються 25-30 тис. нових солдат - приблизно стільки, стільки вона витрачає.
Джерела NYT вказують, що завдяки тактиці "м’ясних штурмів" Росія змогла здійснити мету російського диктатора Володимира Путіна - створити буферну зону вздовж кордону, аби ускладнити ЗСУ завдавати ударів вглиб країни.
Однак водночас РФ відправляє на фронт погано підготовлених новобранців, і це обмежує здатність Москви формувати більш боєздатні підрозділи й збільшує втрати.
За словами джерел NYT у західній розвідці, Кремлю не буде потрібно проводити мобілізацію, подібну до цьогорічного призову, адже Росія зможе поповнювати свої втрати на фронті за рахунок своїх громадян, а також - найманців із Африки.
Також американські чиновники зазначили, що "Україна змінила свою позицію, будуючи укріплення та закладаючи мінні поля, щоб уповільнити просування Росії. Війна йде на користь захисника, а Україна зосереджується на утриманні своїх позицій".
Видання наголошує, що оцінки США стосовно втрат Росії ґрунтуються на супутникових знімках, перехоплених повідомленнях, інформації у соціальних мережах та ЗМІ, а також на офіційних українських та російських заявах.
- 25 травня Генштаб повідомляв, що втрати РФ у війні проти України сягнули 500 тисяч.
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