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Втрати РФ у війні проти України сягнули 500 тисяч, - Генштаб
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупаційна армія втратила понад 500 тисяч своїх військових. Лише за добу Сили оборони ліквідували 1140 окупантів
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 500 080 (+1140) осіб,
- танків ‒ 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 14 786 (+11) од,
- артилерійських систем – 12 929 (+27) од,
- РСЗВ – 1082 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 814 (+1) од,
- літаків – 356 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 414 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 608 (+39) од,
- спеціальної техніки ‒ 2104 (+3) од.
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