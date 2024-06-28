РФ ударила балістичною ракетою по Одещині: що відомо

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Сьогодні вдень ворог завдав удар балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині. Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються.