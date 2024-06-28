РФ ударила балістичною ракетою по Одещині: що відомо
Удень 28 червня російська окупаційна армія вдарила балістичною ракетою по Одеській області. Завдані внаслідок обстрілу збитки уточнюються
Про це повідомили Сили оборони півдня.
"Сьогодні вдень ворог завдав удар балістичною ракетою, імовірно "Іскандер-М" із касетним зарядом, по Одещині. Внаслідок влучання зайнялось пшеничне поле. Пожежу ліквідовують", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються.
- РФ 27 червня атакувала Херсонську область, унаслідок чого було знищено 25 гектарів озимої пшениці.
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