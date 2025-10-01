РФ ударила КАБами по Харкову: відомо про 6 постраждалих, виникли пожежі торгових павільйонів на площі 500 м кв

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

О 01:59 Терехов поінформував про вибух через удар КАБу.

"Харків перебуває під комбінованою атакою. Попередньо, по Київському району міста завдано ударів КАБами. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю", – написав він.

Унаслідок влучань по Салтівському та Київському районах є руйнування приватних будинків і гаражів, також виникли пожежі, зокрема, на міському ринку й гаражному кооперативі.

О 03:58 кількість постраждалих у місті від атаки зросла до шести. Згодом Синєгубов уточнив: серед них – 80-річна жінка, 34-річний та 27-річний чоловіки з вибуховими пораненнями, їх шпиталізували. Також потім стало відомо про постраждалого 25-річного чоловіка, а ще один 21-річний юнак отримав допомогу медиків на місці.