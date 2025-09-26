Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
У п'ятницю, 26 вересня, російські окупанти атакували Харків безпілотниками. Ворожий дрон поцілив у дах ТЦ в Київському районі міста, 4 людини поранені
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов написав на своєму Telegram-каналі.
О 17:36 він повідомив, що у Харкові зафіксували приліт ворожого БПЛА.
"Попередньо - у Київському районі. Попередньо - "Молнія". Уточнюємо інформацію", - зазначив мер.
Згодом Терехов підтвердив, що росіяни завдали удару по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів.
Спершу він заявив про двох поранених, однак пізніше повідомив, що надійшли дані про ще одну людину, яка постраждала внаслідок обстрілу торговельного центру.
Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами - за попередньою інформацією, постраждалих серед них немає.
Станом на 18:16 кількість постраждалих зросла до 4.
- Удень пʼятниці, 26 вересня, російська армія атакувала енергетичні обʼєкти Чернігівської області. В Чернігові та районі з електрикою та водопостачанням, в місті не вмикатимуть вуличне освітлення.
