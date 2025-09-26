Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни атакують енергообʼєкти на Чернігівщині, є перебої зі світлом у місті та районі

Росіяни атакують енергообʼєкти на Чернігівщині, є перебої зі світлом у місті та районі

Дар'я Куркіна
26 вересня, 2025 п'ятниця
15:21
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Удень пʼятниці 26 вересня росіяни атакують енергетичні обʼєкти Чернігівської області. Є влучання

Зміст

Про це поінформував очільник ОДА Вʼячеслав Чаус.

"Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", – написав він, додавши, що працює ППО.

Водночас у Чернігові та Чернігівському районі зафіксовані перебої з електропостачанням.

  • Учора, 25 вересня, пролунали два вибухи. Після цього здійнявся стовп диму. В одному з районів міста зникло електропостачання.
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
ППО
Чернігів
Чернігівщина
Енергія
баскетбол
безпілотник
Енергетика
Читайте також:
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
на фото президент України Володимир Зеленський
Автор Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:35
Ексклюзив
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:09
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
16:04
OPINION
Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
15:35
Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення
15:34
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:10
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
14:48
інтерактивна виставка Ukraine WOW
Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну
14:36
Польща
Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
14:33
Партнерський матеріал
Аврора" запустила колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
Фантастичні звірі оживають: "Аврора" запустила унікальну лімітовану колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
14:21
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
14:09
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою
14:02
OPINION
Чи варто галасувати про новий контрнаступ
13:59
"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
13:33
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
13:17
Андрій Ярмоленко, Динамо - Шахтар, УПЛ
Кубок України: відбулося жеребкування 1/8 фіналу, "Динамо" зіграє проти "Шахтаря"
13:16
Україна заборонила вʼїзд трьом угорським високопоставленим військовим у відповідь на дії Будапешта
13:06
Європарламент
Єврокомісія розіслала членам ЄС документ із пропозицією використати заморожені росактиви для нового кредиту Україні на €140 млрд, - Politico
12:35
Олександр Сирський
"Ми вже в процесі": Сирський повідомив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ
12:29
Олександр Сирський
Сирський: Для рішучого наступу на Дніпровщині у росіян не вистачає сил і засобів
12:26
Ексклюзив
Кім Чен Ин і його дочка Кім Джу Е
Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США
12:11
ЗРК Patriot
Завод MBDA, що запустив перше в Європі виробництво ракет для Patriot, оголосив про старт виробництва пускових установок
12:03
OPINION
Трамп і війна в Україні: чи справді "розворот"?
11:52
BMW
BMW відкликає понад 196 тис. автомобілів у США через дефект стартера двигуна
11:23
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
11:22
Ексклюзив
російський літак винищувач
Існують дві сили, здатні це реалізувати: експерт з авіації Романенко про збиття російських літаків над країнами НАТО
11:18
У Китаї за допомогою ШІ в австралійському фільмі зробили гей-пару гетеросексуальною
11:06
Аналітика
дрон
Чому Європа не збудує "стіну дронів" без України
10:55
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося через ясну погоду: ситуація в енергосистемі 26 вересня
10:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп хоче зробити так, щоб навіть Путін втомився від війни, а влада Данії роками ігнорувала розвіддані про загрозу дронів. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
10:23
Данія
Данія знову закривала аеропорт Ольборґ через підозрілі обʼєкти в небі. Німеччина пригрозила РФ "потужною реакцією" НАТО
10:22
Серхіо Бускетс, Луїс Суарес та Ліонель Мессі (зліва - направо)
Триразовий переможець ЛЧ у складі "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
10:13
Ексклюзив
Пентагон
Гетьман проаналізував, для чого Пентагон зібрав генералів з усього світу
10:02
OPINION
Після зустрічі Трампа і Сі може бути зафіксована модель багатополярного світу з двома гегемонами
09:17
Ексклюзив
На Донеччині наразі тривають бої за села Ялта та Запоріжжя, - 37-ма окрема бригада морської піхоти
09:08
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Одещині пошкоджено трансформатори об’єкту транспортної інфраструктури
Більше новин
