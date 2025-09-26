Росіяни атакують енергообʼєкти на Чернігівщині, є перебої зі світлом у місті та районі
Удень пʼятниці 26 вересня росіяни атакують енергетичні обʼєкти Чернігівської області. Є влучання
Про це поінформував очільник ОДА Вʼячеслав Чаус.
"Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", – написав він, додавши, що працює ППО.
Водночас у Чернігові та Чернігівському районі зафіксовані перебої з електропостачанням.
- Учора, 25 вересня, пролунали два вибухи. Після цього здійнявся стовп диму. В одному з районів міста зникло електропостачання.
