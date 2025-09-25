Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією У Чернігові пролунали вибухи: під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
Оновлено

У Чернігові пролунали вибухи: під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2025 четвер
16:13
Війна з Росією

У Чернігові в четвер, 25 вересня, пролунали два вибухи. Після цього здійнявся стовп диму. В одному з районів міста зникло електропостачання

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо.

Удень 25 вересня у Чернігові пролунали два вибухи. З боку ТЕЦ видніється стовп диму.

У Новозаводському районі Чернігова відсутнє світло.

О 15:30 стало відомо про третій вибух.

фото: Еспресо

Як зазначив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури міста.

Він закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях. Чернігівводоканал рекомендував мешканцям Чернігова зробити запаси питної води.

Брижинський пізніше уточнив, що, на щастя, минулося без жертв. 

"На місці виникла пожежа, яку наразі локалізують рятувальники. На щастя, серед людей жертв немає. Унаслідок атаки близько 30 тис. абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання. Наразі організовуються відновлювальні роботи", - написав Брижинський. 

Він додав, що у районах, які були знеструмлені знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення.

