РФ ударила балістикою по Миколаєву: є загиблі та поранені

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він написав, що в місті зафіксовано влучання та повідомив про кількість постраждалих за попередньою інформацією.

Стосовно того, з якого озброєння завдали удару поки невідомо, але раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Миколаївській області.

Пізнаше Сили оборони півдня уточнили, що удар було нанесено балістичним озброєнням. Також повідомили про збільшення кількості жертв.

"За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.