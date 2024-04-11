РФ ударила балістикою по Миколаєву: є загиблі та поранені
Вдень 11 квітня російська армія завдала балістичного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки 4 людей загинули, 5 постраждали
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він написав, що в місті зафіксовано влучання та повідомив про кількість постраждалих за попередньою інформацією.
Стосовно того, з якого озброєння завдали удару поки невідомо, але раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Миколаївській області.
Пізнаше Сили оборони півдня уточнили, що удар було нанесено балістичним озброєнням. Також повідомили про збільшення кількості жертв.
"За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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