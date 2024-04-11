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Війна з Росією: хроніка
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У Харкові прогриміло кілька вибухів

11 квітня, 2024 четвер
14:37
Війна з Росією Харків, ілюстративне фото

Вдень четверга, 11 квітня, російські окупанти завдали ударів по Харкову

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він написав, що у місті зафіксовано приліт

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що по місту стався і другий удар.

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Теги:
Україна
Харків
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
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