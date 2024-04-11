У Харкові прогриміло кілька вибухів
Вдень четверга, 11 квітня, російські окупанти завдали ударів по Харкову
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