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Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Харкова та області: можливі проблеми зі світлом

11 квітня, 2024 четвер
06:14
Війна з Росією обстріл, ППО

Російська окупаційна армія у ніч проти 11 квітня завдала щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. Через це можливі проблеми зі світлом

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Близько 5 ранку міський голова повідомив про вибухи у Харкові. Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав 5 ударів по місту. Згодом він оголосив, що їх було 9.

"Можливі перебої зі світлом. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються", - заявив Синєгубов.

За його словами, окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на 05:38 влада вже фіксувала перебої з електропостачанням.

  • У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
Теги:
Росія
Харків
ППО
російська армія
Харківщина
ракетний удар
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2024, четвер
11 квітня
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