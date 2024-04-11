Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру Харкова та області: можливі проблеми зі світлом
Російська окупаційна армія у ніч проти 11 квітня завдала щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. Через це можливі проблеми зі світлом
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Близько 5 ранку міський голова повідомив про вибухи у Харкові. Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав 5 ударів по місту. Згодом він оголосив, що їх було 9.
"Можливі перебої зі світлом. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Дані оновлюються", - заявив Синєгубов.
За його словами, окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Станом на 05:38 влада вже фіксувала перебої з електропостачанням.
- У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.
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