РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського та азербайджанського газу до України
Російська Федерація вночі 6 серпня атакувала об’єкт газової інфраструктури – компресорну станцію Оператора ГТС України на Одещині поблизу кордону з Румунією
Про це повідомило Міненерго.
Відомо, що через ГТС поставляли зріджений природний газ зі США й тестові обсяги поставок з Азербайджану.
"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", – пояснили в повідомленні.
Росіяни атакували станцію десятками дронів.
"Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців", – наголошує Міненерго.
Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків.
"Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу. Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби та важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу", – заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
- Російська окупаційна армія 1 серпня атакувала безпілотниками потяг у Сумах, унаслідок чого пошкоджено вікна. Пасажири не постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.88
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе