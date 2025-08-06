РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського та азербайджанського газу до України

Про це повідомило Міненерго.

Відомо, що через ГТС поставляли зріджений природний газ зі США й тестові обсяги поставок з Азербайджану.

"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", – пояснили в повідомленні.

Росіяни атакували станцію десятками дронів.

"Це російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі, проти нормального життя українців та всіх європейців", – наголошує Міненерго.

Наразі на місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків.

"Це чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу. Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби та важелі для знищення енергетичної незалежності європейців та альтернативних маршрутів постачання газу", – заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.