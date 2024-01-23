Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ утримує в полоні щонайменше 26 українських журналістів, - нардеп Юрчишин

РФ утримує в полоні щонайменше 26 українських журналістів, - нардеп Юрчишин

23 січня, 2024 вiвторок
18:24
Війна з Росією військові журналісти

Україні відомо про 26 представників медіа, які перебувають у російському полоні

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на онлайн-зустрічі з міжнародною організацією "Репортери без кордонів", яка стежить за дотриманням свободи слова у світі.

Він акцентував, що медійники, яких захопили росіяни, захищені Женевською конвенцією як окрема категорія цивільних, адже вони не є учасниками бойових дій.

"Наразі відомо про 26 медійників, захоплених росіянами. І це виключно ті, хто не брали до рук зброї тому не можуть вважатися комбатантами, відтак захищені Женевською конвенцією як окрема категорія цивільних. Це великий виклик для нашого комітету, шукаємо підтримку колег з-за кордону і робимо все можливе, аби звільнити наших людей", - розповів Юрчишин.

Він наголосив, що Україна прагне звільнити всіх полонених медійників, використовуючи для цього всі засоби.

"І окремо. Звільняти будемо всіх полонених. Використовуючи всі засоби. Працюємо за цим напрямом із Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими. Щодо журналістів маємо окремі механізми, які нам дає міжнародне право. І не можемо, не маємо права не використовувати їх", - зазначив Юрчишин.

  • 10 січня Юрчишин заявив, що РФ утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами.


 

Теги:
Україна
Росія
журналісти
Ярослав Юрчишин
полонені
Читайте також:
Київ, обстріл
23 січня, 2024 вiвторок
РФ ударила ракетами по Україні: є загиблі та постраждалі
Іван Вигівський
22 січня, 2024 понедiлок
Чи можуть поліцейські роздавати повістки замість ТЦК: Вигівський прояснив ситуацію
Румунія
20 січня, 2024 субота
"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 січня
18:40
Служба безпеки України
Україною через email-розсилку шириться нова російська ІПСО, - СБУ
18:29
Фейк, Росія
"У США вважають, що війна в Україні закінчиться на умовах РФ": пропаганда просуває новий фейк
18:24
На фото: Макс Мартін
Макс Мартін побив рекорд серед продюсерів, найбільше його пісень стали лідерами Billboard Hot 100
18:24
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Росія вдруге за день атакувала Україну ракетами: на Дніпропетровщині знищено ворожу Х-59
18:19
Покер
Прокуратура викрила підпільну мережу азартних ігор, яка діяла під виглядом "Клубу спортивного покеру"
18:08
Оновлено
Київ, обстріл
РФ ударила ракетами по Україні: є загиблі та постраждалі
18:07
Горілка "Путінка"
У РФ другий рік поспіль зафіксовано рекордне споживання горілки
18:05
OPINION
Василь Зима
Мета Путіна — довести, що ми нездатні
17:56
Радослав Сікорський
Треба готуватися: голова МЗС Польщі Сікорський про погрози Путіна почати війну з НАТО
17:56
модульна клініка
У прифронтовому Торецьку за підтримки ВООЗ встановили модульну клініку. Таких закладів уже 14 по Україні
17:54
Лого програми Великий Львів
“Говорить Великий Львів” повертається в ефір Еспресо: перший випуск вже в найближчий четвер
17:47
полонені окупанти
Уряд виділив 34 млн грн на ремонт табору для російських військовополонених, – Гончаренко
17:41
Голосування
На Дніпропетровщині депутати обрали нову назву для міста Новомосковськ
17:23
Російські військові
Росіяни на ТОТ сходу України використовують цивільні медзаклади для лікування поранених військових, - Спротив
17:14
Ексклюзив
обстріл, ППО
РФ знову використала крилаті ракети Х-101, які нещодавно були вироблені: Defence Express про ранкову повітряну атаку
17:11
На фото: Френк Фаріан
Помер засновник Boney M, автор хітів Daddy Cool та Rasputin Френк Фаріан
17:04
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
"Жодних блокувань рахунків та заборони на користування майном не буде": нардеп Цимбалюк про електронний реєстр військовозобов'язаних
17:00
Megogo
У MEGOGO пояснили, чому під час футбольних матчів транслюють рекламу російського букмекера
16:57
Одещина УПЦ МП ПЦУ релігія суспільство
На Одещині громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ разом зі священником
16:54
Ллойд Остін
Розпочалося 18-те засідання у форматі "Рамштайн": Остін закликав надавати більше допомоги Україні
16:47
Ексклюзив
апеляція на ухвалу суду про взяття Ігоря Мазепи під арешт
Апеляційний суд залишив бізнесмена Ігоря Мазепу під вартою, але зменшив суму застави
16:43
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Чехія пропонує обмежити пересування російських дипломатів у ЄС
16:37
На фото: Керрі та Борис Джонсон
Дружина Бориса Джонсона показала фото британського експрем'єра з 6-місячним сином
16:35
Ексклюзив
Роберт Фіцо
"Фіцо дуже швидко змінить позицію": журналіст Сієрант нагадав про територіальні претензії Орбана до Словаччини
16:30
ракетний удар, Київ
Росіяни запустили нові фейки про роботу ППО у Києві та області
16:28
Росія, санкції проти Росії, аеропорти
У Росії через санкції авіаквитки подорожчали майже на 50%
16:11
РФ тричі за день прицільно вдарила по рятувальниках: є постраждалий
16:05
хакер
Хакери з BO Team зламали російський центр космічної гідрометеорології
16:05
Лауреати Премії ВІдповідальності 2023
Найкращі історії відповідального партнерства: оголосили лауреатів Премії Відповідальності 2023
16:03
Дмитро Медведєв
"Війна неминуча": Медведєв відреагував на відмову США повернути Аляску РФ
16:01
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар-2024"
16:00
OPINION
Юлія Паєвська ("Тайра")
Задля перемоги я застосовую будь-яку зброю
15:53
На фото: Джеймі Дорнан
Зірка "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнан потрапив до лікарні із "симптомами серцевого нападу" через отруйних гусениць
15:52
Петер Сіярто
Сіярто перед поїздкою до Ужгорода отримав україномовного листа з погрозами його вбити , - ЗМІ
15:49
Уряд погодив призначення Івана Федорова головою Запорізької ОВА
15:46
Ельвіна Боровкова
СБУ оголосила підозру блогерці з РФ, яка закликала зруйнувати Україну "під нуль"
15:39
Ексклюзив
Україна ЄС
Доходи від заморожених активів РФ будуть передані Україні
15:25
На фото: EL Кравчук
"Велика помилка — призивати усіх без розбору": співак EL Кравчук висловився про мобілізацію в Україні
15:19
поле, пшениця, зерно
"В Європі достатньо їжі": Латвія ініціює заборону на імпорт російської агропродукції
14:47
біткоїн
Біткоїн здешевшав до $40 тисяч вперше з грудня минулого року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV