РФ утримує в полоні щонайменше 26 українських журналістів, - нардеп Юрчишин

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на онлайн-зустрічі з міжнародною організацією "Репортери без кордонів", яка стежить за дотриманням свободи слова у світі.

Він акцентував, що медійники, яких захопили росіяни, захищені Женевською конвенцією як окрема категорія цивільних, адже вони не є учасниками бойових дій.

"Наразі відомо про 26 медійників, захоплених росіянами. І це виключно ті, хто не брали до рук зброї тому не можуть вважатися комбатантами, відтак захищені Женевською конвенцією як окрема категорія цивільних. Це великий виклик для нашого комітету, шукаємо підтримку колег з-за кордону і робимо все можливе, аби звільнити наших людей", - розповів Юрчишин.

Він наголосив, що Україна прагне звільнити всіх полонених медійників, використовуючи для цього всі засоби.

"І окремо. Звільняти будемо всіх полонених. Використовуючи всі засоби. Працюємо за цим напрямом із Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими. Щодо журналістів маємо окремі механізми, які нам дає міжнародне право. І не можемо, не маємо права не використовувати їх", - зазначив Юрчишин.

10 січня Юрчишин заявив, що РФ утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами.



