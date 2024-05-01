РФ увечері 30 квітня атакувала Нікополь: постраждала жінка

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього постраждала 82-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджені адмінбудівля, дитсадок та заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок, а також двоповерховий будинок, зачепило лінію електропередачі.