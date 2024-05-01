РФ увечері 30 квітня атакувала Нікополь: постраждала жінка
Увечері 30 квітня російська окупаційна армія тричі обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього постраждала жінка
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь. Застосував не лише важку артилерію, а й РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок цього постраждала 82-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Також пошкоджені адмінбудівля, дитсадок та заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок, а також двоповерховий будинок, зачепило лінію електропередачі.
- Увечері 30 квітня в Одесі пролунало кілька вибухів. Росіяни вдарили по місту балістичними ракетами, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє поранені.
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