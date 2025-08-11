Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23

Про це вдень 11 серпня повідомив очільник Запорозької ОВА Іван Федоров.

"До 22 зросла кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю", - написав він.

"До лікарні звернулася 25-річна жінка з контузією. Їй надали усю необхідну допомогу. Наразі жінка на амбулаторному лікуванні", - уточнив чиновник.

Увечері Федоров поінформував, що кількість постраждалих зросла до 23. Медична допомога знадобилася 4-річному хлопчику - у нього контузія.

Що передувало

Увечері 10 серпня Федоров поінформував про обстріл Запоріжжя.

"Ворожий удар по Запоріжжю. Один із районів задимлено. Наслідки встановлюються екстреними службами", - повідомив він о 18:05 .

За хвилину, о 18:08 , Федоров додав інформацію про "двох постраждалих внаслідок ворожого удару по обʼєкту транспортної інфраструктури".

Пізніше стало відомо про трьох постраждалих . Їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості", - додав керівник Запорізької області о 18:49.

Далі кількість тих, поранений, збільшилася до 20 людей.

За даними Радіо Свобода, удари російськими КАБами прийшлися по автовокзалу та клініці Запорізького медичного університету.

"Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб частково зруйновано будівлю автовокзалу та медичного закладу", - деталізує Запорізька обласна прокуратура.

Окрім того, у семи багатоквартирних будинках та нежитлових приміщеннях вибито вікна та понівечено дахи.