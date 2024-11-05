РФ віддає перевагу Донецькому напрямку: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що російські війська захопили контроль над кількома невеликими містами та просунулися в деяких районах Донецької області на 9 км протягом тижня. Розвідники припускають, що ці успіхи є результатом окупації Вугледара на початку жовтня 2024 року.

Також на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірник і заявляють, що захопили Курахівку. За 15 км на південний схід від Покровська Росія захопила Селидово, що, ймовірно, ще більше створює умови для Росії, щоб загрожувати логістичному вузлу Покровська.

"Росія продовжує віддавати пріоритет південному Донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі, що частково пояснює прискорення темпів російського наступу", - йдеться у повідомленні.

Водночас Росія продовжує набирати велику кількість військових для підтримки своїх операцій на півдні України.