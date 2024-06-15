РФ відступила у Серебрянському лісі та Кліщіївці, - DeepState
За даними аналітиків DeepState, російський ворог відступив з деяких позицій у Серебрянському лісі та Кліщіївки
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що російська окупаційна армія відступила у Серебрянському лісництві Луганської області та в Кліщіївці Донецької області.
Водночас, за даними аналітиків, окупанти наступають біля Калинівки та Яснобродівки.
- Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 112 бойових зіткнень. З початку доби, 15 червня, зафіксовано 31 боєзіткнення.
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