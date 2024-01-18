РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі

На цьому в Давосі під час дискусії “Росія: що далі?” наголосив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

"Путін пройшов точку неповернення. Тепер він є обвинуваченим воєнним злочинцем. І я думаю, що цю колоніальну війну колись завершить інша команда, ніж та, яка її розпочала",- зазначив Сікорський.

Польський міністр підкреслив, що зазвичай колоніальні війни тривають близько десяти років. За його словами, за цей час метрополія має дійти висновку, що рішення розпочати війну було помилкою, що вона не варта поточних витрат і пролитої крові.

"Зазвичай таке рішення приймає інша команда, тому що команда, яка розпочинала війну, дуже рідко може визнати помилку. Тому на це потрібно десятиліття, і це має бути нашим базовим сценарієм", - констатував Сікорський.

Сікорський підкреслив, що ще одною причиною, чому Україна має перемогти у війні з Росією є те, що у випадку перемоги Путіна Китай одразу вирушить підкорювати Тайвань, а цього не можна допустити.