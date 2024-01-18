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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі

РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі

18 січня, 2024 четвер
21:36
Війна з Росією Радослав Сікорський

Путін пройшов точку неповернення, він є воєнним злочинцем. Війну в Україні з російського боку, ймовірно, закінчуватимуть інші люди

На цьому в Давосі під час дискусії “Росія: що далі?” наголосив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Укрінформ.

"Путін пройшов точку неповернення. Тепер він є обвинуваченим воєнним злочинцем. І я думаю, що цю колоніальну війну колись завершить інша команда, ніж та, яка її розпочала",- зазначив Сікорський.

Польський міністр підкреслив, що зазвичай колоніальні війни тривають близько десяти років. За його словами, за цей час метрополія має дійти висновку, що рішення розпочати війну було помилкою, що вона не варта поточних витрат і пролитої крові.

"Зазвичай таке рішення приймає інша команда, тому що команда, яка розпочинала війну, дуже рідко може визнати помилку. Тому на це потрібно десятиліття, і це має бути нашим базовим сценарієм", - констатував Сікорський.

Сікорський підкреслив, що ще одною причиною, чому Україна має перемогти у війні з Росією є те, що у випадку перемоги Путіна Китай одразу вирушить підкорювати Тайвань, а цього не можна допустити.

  • Також Сікорський у Давосі розповів, що новий польський уряд шукає можливості, як збільшити виготовлення боєприпасів і військової техніки для України в межах роботи над новим пакетом допомоги.

Польща
Володимир Путін
допомога Україні
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