РФ вранці вдарила по Нікополю: двоє загиблих та постраждалих
Уранці четверга, 9 травня, російська окупаційна армія атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинули дві людини, ще дві постраждали
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог атакував місто артилерією. Унаслідок цього загинули 62-річний чоловік та жінка 65 років. Водночас поранення отримали 39-річний та 67-річний чоловіки.
"Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін", - йдеться у повідомленні.
Фото: Сергій Лисак
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