РФ вранці вдарила по Нікополю: двоє загиблих та постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог атакував місто артилерією. Унаслідок цього загинули 62-річний чоловік та жінка 65 років. Водночас поранення отримали 39-річний та 67-річний чоловіки.

"Там зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Зачепило й 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак