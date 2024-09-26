РФ встановила Starlink на "шахеди": у Defense Express заявили про ще більшу небезпеку

Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що на фотографіях, які отримало видання від власних джерел, видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери.

"І тепер мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього, та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed, в першу чергу, на розвідувальний засіб", - йдеться у повідомленні.

Так, Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, зокрема, позиції української ППО. Також завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей.