РФ встановила Starlink на "шахеди": у Defense Express заявили про ще більшу небезпеку
Сили оборони під час однієї з нічних атак знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. Це робить його ще більш небезпечним
Про це повідомляє Defense Express.
Зазначається, що на фотографіях, які отримало видання від власних джерел, видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери.
"І тепер мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього, та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed, в першу чергу, на розвідувальний засіб", - йдеться у повідомленні.
Так, Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, зокрема, позиції української ППО. Також завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей.
- Ще у травні 2024 року представники Пентагону почали співпрацювати з компанією SpaceX, щоб заблокувати незаконне використання Росією терміналів супутникового зв'язку Starlink.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 45.87Продаж 46.57
- Актуальне
- Важливе