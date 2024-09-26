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РФ встановила Starlink на "шахеди": у Defense Express заявили про ще більшу небезпеку

Катерина Єсікова
26 вересня, 2024 четвер
07:59
Війна з Росією РФ встановила Starlink на "шахеди"

Сили оборони під час однієї з нічних атак знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX. Це робить його ще більш небезпечним

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Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що на фотографіях, які отримало видання від власних джерел, видно супутникову антену, на якій залишились серійні номери. 

"І тепер мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього, та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed, в першу чергу, на розвідувальний засіб", - йдеться у повідомленні.

Так, Starlink може бути потрібним ворогу для того, щоб передавати розвідувальну інформацію, зокрема, позиції української ППО. Також завдяки Starlink у РФ можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей.

  • Ще у травні 2024 року представники Пентагону почали співпрацювати з компанією SpaceX, щоб заблокувати незаконне використання Росією терміналів супутникового зв'язку Starlink.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Ілон Маск
Військові новини
Starlink
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