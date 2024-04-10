РФ втрачає свої позиції біля Кремінної через постійні атаки ЗСУ: ISW оцінив ситуацію на фронті
Російська окупаційна армія втрачає власні позиції на фронті через постійні українські контратаки на захід від Кремінної
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що нещодавно ворог просунувся на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, що РФ досягла незначних успіхів у районі крейдяного кар’єру на південь від Кремінної.
За даними аналітиків, 9 квітня російський мілблогер заявив, що РФ веде бої за тактичні висоти в районі кар’єру та їй вдалося захопити обмежені позиції в цьому районі.
"Російські джерела також стверджували, що точилися важкі бої біля Тернів (на захід від Кремінної), але російські сили втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, аналітики припускають, що окупанти, ймовірно, завдають потужних ударів плануючими бомбами по українських позиціях, щоб забезпечити подальше просування до Часового Яру. Так само РФ била по Авдіївці, щоб захопити населений пункт.
Станом на 9 квітня російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та, ймовірно, захопили Первомайське (на південний захід від Авдіївки). Кадри з геолокацією показують, що ворог просунувся полями на північний схід від Нетайлового (безпосередньо на захід від Первомайського).
- Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що бої вже тривають у Роботиному. Згодом на його слова відреагували у 65-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.
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