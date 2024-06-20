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Війна з Росією: хроніка
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РФ втратила 1170 військових, 45 артсистем і 3 танки впродовж доби війни в Україні

20 червня, 2024 четвер
07:38
Війна з Росією розбита російська техніка

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1170 військових. Українські бійці ліквідували 45 артсистем і 3 танки ворога

Зміст

Про це 20 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 530 920 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 7987 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 15 337 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14 052 (+45) од,
  • РСЗВ – 1105 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 859 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 260 (+39) од,
  • крилатих ракет ‒ 2298 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 134 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2357 (+6) од.

Вночі четверга, 20 червня, російські терористи атакували Україну "шахедами" та ракетами: у Запорізькій області пролунав вибух, у Києві працювали сили ППО, на Вінниччині - влучання в критичну інфраструктуру.

Теги:
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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