РФ за добу атакувала Запорізьку область 170 дронами різної модифікації, - Федоров
Російська армія протягом минулої доби атакувала населені пункти Запорізької область 170 безпілотниками різної модифікації та завдала 329 ударів
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
РФ завдала 329 ударів по 13 населеним пунктам регіону. Також ворожі війська здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці, коли 170 ворожих БПЛА атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
Глава ОВА додає, що окупанти завдали 133 артобстріли по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного, а 19 РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.
За словами Федорова, про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури надійшло 99 повідомлень за останню добу.
- 9 жовтня у ЗСУ повідомили, що російська армія наразі проводить розвідувально-пошукові дії на Запорізькому напрямку, проте через тиждень може розпочати штурми.
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