РФ за добу атакувала Запорізьку область 170 дронами різної модифікації, - Федоров

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

РФ завдала 329 ударів по 13 населеним пунктам регіону. Також ворожі війська здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці, коли 170 ворожих БПЛА атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Глава ОВА додає, що окупанти завдали 133 артобстріли по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного, а 19 РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.

За словами Федорова, про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури надійшло 99 повідомлень за останню добу.