У ЗСУ розповіли, коли РФ може розпочати штурми на Запорізькому напрямку та як готується до цього
Російська армія наразі проводить розвідувально-пошукові дії на Запорізькому напрямку, проте через тиждень може розпочати штурми
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.
"Наразі ще вони (росіяни, - ред.) не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - сказав він.
Речник підкреслив, що окупанти наразі здійснюють рекогносцировку, розвідувально-пошукові дії для розвідки. За його словами, РФ через тиждень може розпочати штурмові дії.
"І в недалекому майбутньому - це буде приблизно 3-5 днів, а то і до тижня, розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення", - додав Волошин.
Водночас він наголосив, що українська розвідка наразі не виявила створення російських наступальних угруповань.
"Тобто зараз штурмові групи ці формуються з тих частин і з'єднань російських, які діють на цьому напрямку. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група в складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 осіб будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть іти групи закріплення, які будуть тримати захоплені позиції, рубежі", - пояснив речник.
- 3 жовтня командир батальйону 31-ї окремої механізованої бригади (позивний "РІддік") зазначив, що противник значно наростив засоби артилерії на Запорізькому напрямку.
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