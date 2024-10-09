У ЗСУ розповіли, коли РФ може розпочати штурми на Запорізькому напрямку та як готується до цього

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

"Наразі ще вони (росіяни, - ред.) не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - сказав він.

Речник підкреслив, що окупанти наразі здійснюють рекогносцировку, розвідувально-пошукові дії для розвідки. За його словами, РФ через тиждень може розпочати штурмові дії.

"І в недалекому майбутньому - це буде приблизно 3-5 днів, а то і до тижня, розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення", - додав Волошин.

Водночас він наголосив, що українська розвідка наразі не виявила створення російських наступальних угруповань.

"Тобто зараз штурмові групи ці формуються з тих частин і з'єднань російських, які діють на цьому напрямку. Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група в складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 осіб будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть іти групи закріплення, які будуть тримати захоплені позиції, рубежі", - пояснив речник.