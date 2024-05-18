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РФ запускала вночі 13 "шахедів": українська ППО знищила усі дрони

18 травня, 2024 субота
07:13
Війна з Росією обстріл, ППО
Зміст

У ніч проти 18 травня російська окупаційна армія запустила 13 ударних БПЛА типу "шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що 13 ударних дронів типу Shahed-131/136 були запущені з району Приморсько-Ахтарська та Курська.

"У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

ППО

Фото: Микола Олещук

  • Удень 17 травня росіяни завдали кількох ударів по Харкову. Відомо про трьох загиблих і 29 постраждалих мирних жителів міста.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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