РФ запускала вночі 13 "шахедів": українська ППО знищила усі дрони
У ніч проти 18 травня російська окупаційна армія запустила 13 ударних БПЛА типу "шахед" по території України. Сили ППО ліквідували усі повітряні цілі
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що 13 ударних дронів типу Shahed-131/136 були запущені з району Приморсько-Ахтарська та Курська.
"У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
Фото: Микола Олещук
- Удень 17 травня росіяни завдали кількох ударів по Харкову. Відомо про трьох загиблих і 29 постраждалих мирних жителів міста.
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