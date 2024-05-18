РФ запускала вночі 13 "шахедів": українська ППО знищила усі дрони

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що 13 ударних дронів типу Shahed-131/136 були запущені з району Приморсько-Ахтарська та Курська.

"У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Фото: Микола Олещук