РФ запускала дрони по території України: на Сумщині загинули люди, на Дніпровщині є поранені
Увечері неділі, 13 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Вночі два БПЛА впали на околицях Чернігова. Зранку влучання зафіксували в Харкові. Водночас на Дніпровщині три людини постраждали
Дніпровщина
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, 10 російських дронів уночі збила ППО, однак є влучання у двох районах. У Дніпровському відомо про трьох постраждалих: дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості та 51-річний чоловік у важкому стані.
фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Також від ударів зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені.
Водночас пожежа виникла на Криворіжжі, унаслідок якої понівечена інфраструктура.
"Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає", – зазначив Лисак.
Сумщина: внаслідок атаки загинули люди, ворог ударив БПЛА по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумах
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
У Шосткинській громаді внаслідок ударів БПЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.
фото: ДСНС Сумщини
Також поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, він лікується амбулаторно.
фото: ДСНС Сумщини
У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.
фото: ДСНС Сумщини
У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про наслідки атаки на Суми також повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
14 липня ворожі безпілотники атакували один з об’єктів цивільної інфраструктури Сум. Відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим займанням. Горіння відбувалося як всередині приміщення, так і на покрівлі.
Гасіння пожежі проводили одночасно за кількома напрямками, зокрема й на висоті з використанням спеціальної техніки. Попри складнощі, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Харків
О 05:58 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар БПЛА по місту.
"Попередньо ворожий дрон "молнія" - тип БПЛА уточнюється - ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - зазначив мер.
Чернігів
О 20:47 начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що на околицях міста було зафіксовано падіння двох "шахедів".
"Інформація по руйнуваннях та постраждалих уточнюється", - додав очільник МВА.
Миколаїв
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті через атаку РФ виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.
Рух ворожих дронів
О 18:24 з’явилося попередження про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумщини.
"БПЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний", - додали у Повітряних силах.
Вже о 18:32 загроза поширилася і на Чернігівщину.
"БПЛА на північному сході Чернігівщини, курс південно-західний", - йшлося у повідомленні.
Станом на 19:17 ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Харківщини.
О 19:21 ворожі БПЛА рухалися:
- На межі Сумщини та Чернігівщини, в центральній частині Чернігівщини, курс - південно-західний/південний.
- Нові групи БПЛА заходили на межі Сумщини та Харківщини, курс - південно-західний.
"Ворожі БПЛА в напрямку Сум з північного сходу!", - написали Повітряні сили о 19:35.
О 19:47 ПС попередили про загрозу ворожих безпілотників, які рухалися зі східного напрямку, для Полтавщини.
За 10 хвилин загроза БПЛА поширилася також на Херсонщину та Миколаївщину.
"Увага! Полтава! Ворожі БПЛА у вашому напрямку з північного сходу!", - написали Повітряні сили о 20:02.
О 20:11 з’явилося попередження про БПЛА, які рухалися у напрямку Миколаєва з південного сходу.
Станом на 20:15 ворожі БПЛА фіксували:
- На півночі та в центральній частині Чернігівщини, курс - південно-західний/південний.
- На сході Полтавщини, курс - південно-західний.
- На північному заході Харківщини, курс – південний.
- На південних околицях м.Миколаєва, курс - північно-західний.
О 20:29 ПС попередили, про рух безпілотників із півдня та півночі на Чернігів.
"Увага! Полтава! Ворожий БПЛА над західними околицями міста, курс – західний", - написали Повітряні сили о 20:52.
Близько 10 вечора загрозу застосування дронів оголосили для Донецької області. Вони тримали курс на південь Харківщини.
Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 22:28:
- на Донеччині, курс - північно-західний;
- на південному сході Харківщини, курс - північно-західний;
- на сході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний.
Також дрони фіксувалися у напрямку міста Самар на Дніпропетровщині.
"Більшість ворожих ударних БПЛА з Донеччини рухаються по межі Харківщини і Дніпропетровщини північно-західним курсом", - написали військові.
Крім цього, нові групи дронів заходили на межі Сумщини і Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний.
"Увага! Полтава! Ворожі БПЛА у вашому напрямку з південного та північного сходу. Не нехтуйте заходами безпеки, перебувайте в укриттях!" - написали військові о 23:21.
Також декілька груп дронів фіксувалися у напрямку міста Самар на Дніпропетровщині.
Інформація щодо руху ворожих ударних "шахедів" станом на 23:58:
- нові групи на сході Харківщини, курс - західний;
- у центральній частині та на заході Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний;
- на сході та на північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
- на сході та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний;
- у напрямку м.Чугуєва (Харківщина) з південного заходу;
- у напрямку м.Миргорода з південного сходу.
О 00:20 нові групи БПЛА заходили в повітряний простір Донеччини, Дніпропетровщини, Сумщини і на схід Харківщини, курс більшості груп - західний.
Також загроза була оголошена для Кіровоградської області - дрони летіли на регіон зі східного напрямку.
"Увага! м.Дніпро, м.Самар, м.Кам'янське (Дніпропетровщина), м.Полтава, м.Кременчук (Полтавщина), м.Балаклія (Харківщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях", - попередили в ПС о 00:36.
О 00:52 загроза застосування ворогом ударних БПЛА поширилась на Черкаську область - Золотоніський та Черкаський райони.
Інформація щодо руху ворожих ударних БАЛА станом на 01:13:
- БПЛА в центральній частині та на півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БПЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини, курс - західний/південно-західний;
- БПЛА на півночі Полтавщини, курс - західний/північно-західний.
О 01:19 ворожий дрон рухався зі сходу в напрямку Кривого Рогу.
Станом на 01:53 загроза зберігалась в Київській та Миколаївській області.
Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 02:01:
- БпЛА в центральній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на півночі Черкащини, курс - західний;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - західний;
- БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-західний.
- БпЛА в напрямку м.Кам'янське та м. Дніпро (Дніпропетровщина).
О 02:14 в ПС попередили про загрозу для Житомирської області. Через 15 хвилин вона поширилась й на Вінницьку область.
- У ніч на понеділок, 14 липня, російська армія атакувала Україну 136 безпілотниками, 61 з яких було успішно збито силами протиповітряної оборони
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