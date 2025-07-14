РФ запускала дрони по території України: на Сумщині загинули люди, на Дніпровщині є поранені

Дніпровщина

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, 10 російських дронів уночі збила ППО, однак є влучання у двох районах. У Дніпровському відомо про трьох постраждалих: дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості та 51-річний чоловік у важкому стані.

фото: ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Також від ударів зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені.

Водночас пожежа виникла на Криворіжжі, унаслідок якої понівечена інфраструктура.

"Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Загиблих та поранених немає", – зазначив Лисак.

Сумщина: внаслідок атаки загинули люди, ворог ударив БПЛА по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумах

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

У Шосткинській громаді внаслідок ударів БПЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.

фото: ДСНС Сумщини

Також поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, він лікується амбулаторно.

фото: ДСНС Сумщини

У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.

фото: ДСНС Сумщини

У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа. Пошкоджені нежитлові будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про наслідки атаки на Суми також повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

14 липня ворожі безпілотники атакували один з об’єктів цивільної інфраструктури Сум. Відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим займанням. Горіння відбувалося як всередині приміщення, так і на покрівлі.

Гасіння пожежі проводили одночасно за кількома напрямками, зокрема й на висоті з використанням спеціальної техніки. Попри складнощі, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Харків

О 05:58 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар БПЛА по місту.

"Попередньо ворожий дрон "молнія" - тип БПЛА уточнюється - ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила", - зазначив мер.

Чернігів

О 20:47 начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що на околицях міста було зафіксовано падіння двох "шахедів".

"Інформація по руйнуваннях та постраждалих уточнюється", - додав очільник МВА.

Миколаїв

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті через атаку РФ виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби.

Рух ворожих дронів

О 18:24 з’явилося попередження про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Сумщини.

"БПЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний", - додали у Повітряних силах.

Вже о 18:32 загроза поширилася і на Чернігівщину.

"БПЛА на північному сході Чернігівщини, курс південно-західний", - йшлося у повідомленні.

Станом на 19:17 ПС попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Харківщини.

О 19:21 ворожі БПЛА рухалися:

На межі Сумщини та Чернігівщини, в центральній частині Чернігівщини, курс - південно-західний/південний.

Нові групи БПЛА заходили на межі Сумщини та Харківщини, курс - південно-західний.

"Ворожі БПЛА в напрямку Сум з північного сходу!", - написали Повітряні сили о 19:35.

О 19:47 ПС попередили про загрозу ворожих безпілотників, які рухалися зі східного напрямку, для Полтавщини.

За 10 хвилин загроза БПЛА поширилася також на Херсонщину та Миколаївщину.

"Увага! Полтава! Ворожі БПЛА у вашому напрямку з північного сходу!", - написали Повітряні сили о 20:02.

О 20:11 з’явилося попередження про БПЛА, які рухалися у напрямку Миколаєва з південного сходу.

Станом на 20:15 ворожі БПЛА фіксували:

На півночі та в центральній частині Чернігівщини, курс - південно-західний/південний.

На сході Полтавщини, курс - південно-західний.

На північному заході Харківщини, курс – південний.

На південних околицях м.Миколаєва, курс - північно-західний.

О 20:29 ПС попередили, про рух безпілотників із півдня та півночі на Чернігів.

"Увага! Полтава! Ворожий БПЛА над західними околицями міста, курс – західний", - написали Повітряні сили о 20:52.

Близько 10 вечора загрозу застосування дронів оголосили для Донецької області. Вони тримали курс на південь Харківщини.

Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 22:28:

на Донеччині, курс - північно-західний;

на південному сході Харківщини, курс - північно-західний;

на сході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний.

Також дрони фіксувалися у напрямку міста Самар на Дніпропетровщині.

"Більшість ворожих ударних БПЛА з Донеччини рухаються по межі Харківщини і Дніпропетровщини північно-західним курсом", - написали військові.

Крім цього, нові групи дронів заходили на межі Сумщини і Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний.

"Увага! Полтава! Ворожі БПЛА у вашому напрямку з південного та північного сходу. Не нехтуйте заходами безпеки, перебувайте в укриттях!" - написали військові о 23:21.

Також декілька груп дронів фіксувалися у напрямку міста Самар на Дніпропетровщині.

Інформація щодо руху ворожих ударних "шахедів" станом на 23:58:

нові групи на сході Харківщини, курс - західний;

у центральній частині та на заході Харківщини, курс - південно-західний/південно-східний;

на сході та на північному сході Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;

на сході та південному сході Полтавщини, курс - північно-західний;

у напрямку м.Чугуєва (Харківщина) з південного заходу;

у напрямку м.Миргорода з південного сходу.

О 00:20 нові групи БПЛА заходили в повітряний простір Донеччини, Дніпропетровщини, Сумщини і на схід Харківщини, курс більшості груп - західний.

Також загроза була оголошена для Кіровоградської області - дрони летіли на регіон зі східного напрямку.

"Увага! м.Дніпро, м.Самар, м.Кам'янське (Дніпропетровщина), м.Полтава, м.Кременчук (Полтавщина), м.Балаклія (Харківщина)! У вашому напрямку ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях", - попередили в ПС о 00:36.

О 00:52 загроза застосування ворогом ударних БПЛА поширилась на Черкаську область - Золотоніський та Черкаський райони.

Інформація щодо руху ворожих ударних БАЛА станом на 01:13:

БПЛА в центральній частині та на півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БПЛА на півночі та в центральній частині Дніпропетровщини, курс - західний/південно-західний;

БПЛА на півночі Полтавщини, курс - західний/північно-західний.

О 01:19 ворожий дрон рухався зі сходу в напрямку Кривого Рогу.

Станом на 01:53 загроза зберігалась в Київській та Миколаївській області.

Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 02:01:

БпЛА в центральній частині Харківщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на півночі Черкащини, курс - західний;

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - західний;

БпЛА на межі Донеччини і Харківщини, курс - південно-західний.

БпЛА в напрямку м.Кам'янське та м. Дніпро (Дніпропетровщина).

О 02:14 в ПС попередили про загрозу для Житомирської області. Через 15 хвилин вона поширилась й на Вінницьку область.