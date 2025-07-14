За ніч сили ППО збили 61 зі 136 ворожих безпілотників

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Цієї ночі РФ атакувала Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 136 безпілотниками, зокрема ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Напад здійснювався з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська – РФ, ТОТ Донецької обл. (до 90 із них – "шахеди").

За даними Генштабу, протиповітряна оборона знищила 61 БПЛА над північними, східними та центральними регіонами.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та засоби безпілотних систем.

Крім того, 47 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.